"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى من الامتحان التجريبى للأحياء

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات التجريبية فى مادة الأحياء، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التى يؤدى الطلاب الامتحانات صباحاً "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات فى أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحان الصف الأول الثانوى، امتحان تجربة، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، وأداء الامتحان.

وعلى جانب آخر، استجابت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على طلبات عدد من المواطنين، موجهة بالاستجابة للمواطنين وسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد، لخدمة أهالى كفر الشيخ من خلال وسائل التواصل التى ستعلن عنها المديرية، دون تكبد المواطن مشقة الانتقال.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها .