اليوم السابع
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تعليم القاهرة: دخول أكثر من 15066 طالبا فى الفترة الأولى لامتحان أولى ثانوى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:15 م
تعليم القاهرة: دخول أكثر من 15066 طالبا فى الفترة الأولى لامتحان أولى ثانوى غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة انتظام عملية التوقيع الإلكترونى لطلبة الصف الأول الثانوى، لإجراء الإمتحان التجريبى لمادة الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية على التابلت من المنازل، واستمرار تسجل دخول الطلبة علي المنصة والتغلب علي بعض المشكلات. 
 
وأكدت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أن من قام بالتوقيع الالكتروني في الفترة الأولى، أكثر من  15066طالبا وتم التأكيد علي الادارات بتمام توقيع باقي الطلبة ، حيث تم خروج بعض الطلبة من المنصة وتم التعامل مع المشكلة وإعادة الطلبة مرة أخرى.
 
وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية على التابلت من المنازل، حيث تؤدى الشريحة الأولى من المحافظات الامتحان من الثامنة وحتى العاشرة.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً،  طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.
 
وأدى طلاب اولى ثانوى امتحان اللغة العربية الأحد 5 إبريل الجارى، حيث قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.
غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة (2)
غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة 

غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة (1)
غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة 

دخول الطلبة على منصة الامتحانات
دخول الطلبة على منصة الامتحانات

 


التعليم

تعليم القاهرة منصة الامتحانات

امتحان اولي ثانوي

القاهرة

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