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تعرف على شروط وطريقة الترشح لجائزة اليونسكو لتعزيز التسامح واللاعنف

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:00 ص
تعرف على شروط وطريقة الترشح لجائزة اليونسكو لتعزيز التسامح واللاعنف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب الترشح لجائزة مادانحيت سينغ لعام   2020، لتعزيز التسامح واللاعنف  يرصد " اليوم السابع " الشروط الخاصة بالترشح وكذلك طريقة الترشح.

وحددت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، كيفية الترشح للجائزة وذلك عن طريق ملء استمارة الترشيح المرفقة باللغة الإنجليزية على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي: egnatcom@egnatcom.org.eg

egypt.natcom@gmail.com

وأعلنت اللجنة أن الموعد النهائي للتقديم سيكون في منتصف مايو 2020، حيث أكدت اللجنة أنه لن يتم النظر إلى الترشيحات التي سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة31 مايو 2020.

تبلغ قيمة الجائزة التي تمنح كل عامين 100000 دولار أمريكي، ويتم منحها في 16 نوفمبر المقبل، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

وكانت أعلنت اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو مادانجيت سينغ لعام 2020؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح والذكرى 125 لميلاد غاندي، بهدف مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية وأظهرت القيادة في تعزيز التسامح واللاعنف وتمنح فى كافة المجالات سواء كانت هذه المجالات علمية أو فنية أو ثقافية أو في مجال الاتصالات.

 


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