تعرف على تفاصيل المشروعات الجديد فى العام المالى فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، سلسلة المناقشات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2020/ 2021 ، بكافة مراكز ومدن المحافظة.

إذ تضمن الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء ، عرض مقترح الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بخطة العام المالى القادم بمدينة رأس البر ومركز كفر البطيخ ، كلا على حدا ، وذلك تطبيقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، ورؤساء شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المصرية للاتصالات والإدارة المركزية للرى ومدير مديرية الطرق والنقل ونائبى رئيسى الوحدتين وسكرتيرى الوحدتين وكذا مديرى الإدارتين الهندسية والتخطيط بهما.

وتضمنت جداول الخطة عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتلبية إحتياجات المواطنين مع وضع الاولوية للمناطق الأكثر احتياجا ، بالإضافة إلى حصر جميع المشاكل الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء وكابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى والاتصالات،وكذلك احتياجات تلك الوحدات من مهمات للانارة ومعدات للنظافة.

وأشارت المحافظ ، إلى أنه تم أيضاً استعراض حالة الطرق والشوارع بنطاق مدينة رأس البر ومركز ومدينة كفر البطيخ ، التى يتطلب رصفها سواء بالأسفلت أو بلاطات الانترلوك ، لافتة إلى حصر الشوارع التى يتطلب رفع كفاءتها أو تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها من قبل شركات المرافق.

هذا وقد بحثت المحافظ ، الوضع الحالى لعدد من المشروعات بمدينة رأس البر ، منها محطة رفع الصرف الصحى وتجارب التشغيل بها تمهيدا لدخولها الخدمة ، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أعمال مشروع خزانات رأس البر ، والذى يهدف إلى توفير احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة فى فصل الصيف، وكذلك الأعمال النهائية بالسوق الحضارى وعدد من مشروعات التنسيق الحضارى بها

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة والبدء فى وضع جداول زمنية محددة تتضمن مواعيد بدء وانتهاء جميع الأعمال وكذلك مشروعات الصرف الصحى التى لم يتم الانتهاء منها بعدد من قرى كفر البطيخ و توضيح كافة المعوقات التى عرقلت استكمالها.