تعافى 16 مصابا بفيروس كورونا فى السليمانية بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية اليوم الثلاثاء شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.