اليوم السابع
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تعافى 16 مصابا بفيروس كورونا فى السليمانية بالعراق

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:18 ص
تعافى 16 مصابا بفيروس كورونا فى السليمانية بالعراق صنع كمامات لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية اليوم الثلاثاء شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مدينة أربيل سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی، بالإضافة إلى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت أنها تخطط لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة أربيل، دلوفان محمد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية أمس الإثنين- إنه في إطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا " مستقبلاً، يتم التخطيط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفيروس في مبنى "معرض أربيل " بعد تحويله إلى مستشفى، مشيرا إلى أن العمل جاري لتأهيل المعرض لاستيعاب مائتين وخمسين مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 


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اربيل

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