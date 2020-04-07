تعافى 16 مصابا بفيروس كورونا فى السليمانية بالعراق

أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية اليوم الثلاثاء شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مدينة أربيل سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی، بالإضافة إلى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت أنها تخطط لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.
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