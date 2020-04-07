اليوم السابع
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تطهير وتعقيم سلالم وحوائط وماكينات التذاكر بمحطات المترو بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:49 م
تطهير وتعقيم سلالم وحوائط وماكينات التذاكر بمحطات المترو بالجيزة.. صور تعقيم ماكينات المترو بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة تعقيم وتطهير الدواوين العامة والمبانى الحكومية والعديد من الشوارع الحيوية والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنين ، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة العمل على تطهير مقرات الدواوين بالأحياء والمراكز والمديريات للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
واستغلت محافظة الجيزة مساء امس ساعات حظر التجوال في تطهير وتعقيم شوارع الهرم وفيصل والجامعة وثروت والتحرير والدقي وربيع الجيزي والمنيب .
 
كما تم تطهير عدد من مداخل القري بمراكز منشأه القناطر والبدرشين والصف والعياط والواحات البحرية حفاظا علي سلامه المواطنين في ظل الاجراءات الاحترازية التي  تقوم بها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا . 
 
كما قامت محافظة الجيزة بمتابعة اعمال تطهير محطات مترو الانفاق الواقعة بنطاق المحافظة وابواب المداخل والمخارج وسلالم المحطات وماكينات التذاكر والحوائط ومقاعد جلوس الانتظار حفاظا علي سلامه المواطنين . 
 
وثمن محافظ الجيزة جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين منوهاً على أن الدولة تعيش ظروفاً استثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون فى محاسبة أى حالات تقصير فى هذا الشأن .
وشدد محافظ الجيزة للحضور انه فى ظل الإجراءات الاستثنائية التى تمر بها الدولة لا بد من عدم اغفال المهام الرئيسية المكلفون بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دورى لتنفيذ الأعمال والتصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض مستغلاً  انشغال الاجهزة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا .
تعقيم مترو الجيزة (1)
تعقيم مترو الجيزة (1)

تعقيم مترو الجيزة (2)
تعقيم مترو الجيزة (2)

تعقيم مترو الجيزة (3)
تعقيم مترو الجيزة (3)

تعقيم مترو الجيزة (4)
تعقيم مترو الجيزة (4)

تعقيم مترو الجيزة (5)
تعقيم مترو الجيزة (5)

تعقيم مترو الجيزة (6)
تعقيم مترو الجيزة (6)

تعقيم مترو الجيزة (7)
تعقيم مترو الجيزة (7)

تعقيم مترو الجيزة (8)
تعقيم مترو الجيزة (8)

تعقيم مترو الجيزة (9)
تعقيم مترو الجيزة (9)

تعقيم مترو الجيزة (10)
تعقيم مترو الجيزة (10)

تعقيم مترو الجيزة (11)
تعقيم مترو الجيزة (11)

تعقيم مترو الجيزة (12)
تعقيم مترو الجيزة (12)
 

تعقيم المترو

المترو

الجيزة

تعقيم الشوارع

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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