تطهير وتعقيم الوحدة المحلية والمصالح الحكومية بقرى مركز المنشاة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة حملة تطهير وتعقيم بنطاق المركز وقراه حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مبني الوحدة المحلية بأولاد سلامه ومكتب التامينات والشئون الاجتماعية والتموينوالمطافي ومكتب بريد شواوله

وأكد شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أن الوحدة المحلية تتابع بصفة مستمرة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستوى من أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا للتعليمات المشدده من اللواء طارق الفقي محافظ وإهتمامه بمنظومة النظافة والتطهير والتعقيم .

وفى وقت سابق أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " و مدرسة البربا الجديدة، و مدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية .



