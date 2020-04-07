اليوم السابع
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تشميع 3 مصانع وضبط 9 حالات بناء مخالف خلال حظر التجوال ببنى سويف

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:52 ص
تشميع 3 مصانع وضبط 9 حالات بناء مخالف خلال حظر التجوال ببنى سويف حملة للتأكد من خلال حظر التجوال ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أغلقت لجنة متابعة تطبيق حظر التجوال برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف بالشمع الأحمر، مصنعين للأكياس البلاستك والمنظفات وثالث يعمل بدون ترخيص بمدينة ببا جنوب بني سويف، وذلك خلال جولة مسائية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف  في إطار خطة  الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجول نائب محافظ بني سويف برفقة المحاسب هاني جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ونوابه ورؤساء أقسام الإشغالات والتراخيص، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد وجنود الأمن المركزى، خلال جولة  في شوارع التحرير وميداني المحطة والشبكه وشارع المستشفى بالمدينة  وعزبة صالح قنديل وقرى طنسا وطحا وبنى ماضى والبرانقه دائرة المركز، وتم إزالة حالتي تعد بالبناء  بمحيط  قصر ثقافة ببا،والتحفظ على معدات ومواد البناء ، بالإضافة إلى  ميزان كهرباء و سيارة كسح مياه بدون ترخيص، علاوة على  إيقاف 9 حالات بناء مخالف بقرى بنى قاسم وقمبش وسدس دائرة المركز وتحرير المحاضر  اللازمة للمخالفين.

وأشار الدكتور عاصم سلامة إلي توجيهات المحافظ بالمتابعة اليومية، لتطبيق قرارات الحكومة فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، من خلال حملات متابعة تضم قيادات ديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية ،وتنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد بالتعاون مع الشرطة،   للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بكل حزم وبالتنسيق والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات.

 

 


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مواجهه فيروس كورونا

إغلاق مصانع

بناء بدون ترخيص

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