تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 548

كتب محمد عبد العظيم

ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان ليرتفع العدد إلى 548.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 74 ألف حالة وفاة.

وفى المغرب تم الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1141 حالة وإجمالى الوفيات تخطى 80، حالة وسجلت الاردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى داخلها 349 وشفاء 16 حالة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا 30 ألفا والوفيات 649 حالة.

وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822 حالة، وأعلنت قطر عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ايطاليا أعلنت عن تسجيل 636 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 16 ألفا، وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 10 آلاف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فى المملكة إلى 2752.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجول وغيرها.