وزادت مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 داخل العاصمة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء اليوم اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

وأبدت أربع ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش وهي الأعلى كثافة سكانية.

وكانت السلطات الهندية،أعلنت أمس الاثنين ، إغلاق مستشفى بمدينة مومباى، والاعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس كورونا، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت السلطات الهندية، إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضا و 3 أطباء في المستشفى بالفيروس.