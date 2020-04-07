ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وسجلت الهند، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.
وزادت مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 داخل العاصمة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء اليوم اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.
وأبدت أربع ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش وهي الأعلى كثافة سكانية.
وكانت السلطات الهندية،أعلنت أمس الاثنين ، إغلاق مستشفى بمدينة مومباى، والاعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس كورونا، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت السلطات الهندية، إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضا و 3 أطباء في المستشفى بالفيروس.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى،ناشد مارس الماضى، المواطنين البقاء فى منازلهم فى إطار تجربة للعزل الاجتماعى بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وفى خطاب وجهه للشعب، قال مودى إن التحدى المتنامى الذى يمثله كورونا ليس عاديا وحث الجميع على الالتزام بالعزل الاجتماعي.
وقال "هذه أوقات صعبة لكن علينا جميعا أن نحافظ على الانضباط لمنع انتشار الفيروس" مضيفا أن الوباء أثر بشدة على اقتصاد البلاد.
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