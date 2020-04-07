اليوم السابع
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تركيب بوابة تعقيم بمدخل مديرية الصحة فى بورسعيد لمواجهة "كورونا".. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:36 ص
تركيب بوابة تعقيم بمدخل مديرية الصحة فى بورسعيد لمواجهة "كورونا".. صور بوابة تعقيم مديرية الصحة ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، بتركيب بوابة تعقيم على مدخل المديرية، تبرعت بها إحدى الشركات بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، والحد من انتشاره والحفاظ على العاملين بالمديرية.

وأبدى الموظفون والعاملون والمترددون على المديرية، ارتياحا بعد تركيب البوابة للتعقيم، والتى تعمل على تطهير وتعقيم المترددين على مديرية الصحة من الموظفين والمواطنين، باستخدام المطهرات المعتمدة من الجهات المختصة.

من ناحية أخرى قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض على الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد على بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد فى الوقت الحالى ليسوا أقل إخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذى ستظل بطولاتهم خالدة على مر العصور والأجيال.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدمون أعمالا بطولية فى معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعى أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدى كما حقق النصر فى حربة ضد العدوان الثلاثى فى 56.

ووجه محافظ بورسعيد كلية الطب ببورسعيد بالمشاركة بكافة أوجه الدعم ووضع جداول وخطة للعمل والتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى للاستفادة من كافة مقومات كلية الطب للحد من انتشار الفيروس المستجد.

كما وجه مدير مديرية الصحة ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوفير نبطشيات داخل مستشفيات الحميات والمبرة تعمل على مدار 24 ساعة من أطقم طبية وعمال وأمن وإسعاف لمتابعة أى حالات مشتبه بها والتعامل الفورى معها ووجه بعمل المستشفيات على مدار الـ24 ساعة دون إغلاق وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وشدد محافظ بورسعيد على عمل مرفق الإسعاف على مدار الـ24 ساعة والاستجابة لطلبات أى مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، هذا إلى جانب سرعة التعقيم والتطهير والعزل لأى أماكن يظهر بها حالات الإصابة، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية الوطن والمواطنين.

 

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بورسعيد

اخبار بورسعيد

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