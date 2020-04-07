اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: سنسمح للسفينة البحرية فى نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:14 ص
ترامب: سنسمح للسفينة البحرية فى نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بكورونا الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جهود الشركات الأمريكية المختلفة من أجل دعم جهود الولايات المتحدة فى مكافحة فيروس كورونا، موضحا أنه سوف يتم السماح للسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا. 
 
وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى له مساء الإثنين، أن بلاده تحصل على 166 مليون كمامة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن تحدث زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة. 
 
وشدد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل للأطقم الطبية والتى أطلق عليهم "المحاربين"، موضحا أنهم يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا فى كافة الولايات مثل المحاربين ولا يخافون مواجهة هذا الفيروس. 

ترامب

الرئيس الامريكى

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: طلبت من فرق طبية ماهرة الاتصال بلندن لمساعدة بوريس جونسون

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:52 م

عمرو أديب: "الدواء اللى أعلن عنه ترامب لعلاج كورونا مصر بتنتجه بكميات كبيرة"

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:22 م

إيفانكا ترامب تهنئ جينى روميتى لمنصبها الجديد فى شركة IBM العالمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:43 م

"الأمن الغذائى" فى خطر بأمريكا.. نقص العمالة المكسيكية يهدد المزارع الأمريكية بموسم الحصاد.. سياسات ترامب ساهمت فى تقليص أعدادهم بسبب موقفه من الهجرة.. والمزارعون هم الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" (صور)

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: إعلان الطوارىء القصوى بالمحافظات لاستقبال موسم الصيف

الرى: إعلان الطوارىء القصوى بالمحافظات لاستقبال موسم الصيف

6 حالات يطبق معها قانون "جرائم الإنترنت" على غير المصريين

6 حالات يطبق معها قانون "جرائم الإنترنت" على غير المصريين

السكة الحديد: غرامة جديدة على التدخين بالمحطات والقطارات بقيمة 70 جنيها

السكة الحديد: غرامة جديدة على التدخين بالمحطات والقطارات بقيمة 70 جنيها

من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة