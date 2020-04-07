ترامب: سنسمح للسفينة البحرية فى نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بكورونا

كتب محمد عبد العظيم

استعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جهود الشركات الأمريكية المختلفة من أجل دعم جهود الولايات المتحدة فى مكافحة فيروس كورونا، موضحا أنه سوف يتم السماح للسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى له مساء الإثنين، أن بلاده تحصل على 166 مليون كمامة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن تحدث زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل للأطقم الطبية والتى أطلق عليهم "المحاربين"، موضحا أنهم يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا فى كافة الولايات مثل المحاربين ولا يخافون مواجهة هذا الفيروس.