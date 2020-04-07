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ترامب: الشركات هى محرك الاقتصاد.. وماسترد كارد تدعمها بـ250 مليون دولار

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:32 م
ترامب: الشركات هى محرك الاقتصاد.. وماسترد كارد تدعمها بـ250 مليون دولار ترامب فى لقاء افتراضى مع شركات وبنوك
كتبت رباب فتحى

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أعلنت شركة ماستركارد اليوم عن الالتزام بمبلغ 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.

وجاء هذا الإعلان خلال فاعلية "أمريكا تهتم" الافتراضية لدعم الأعمال الصغيرة والتى استضافها البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء، وأكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن الشركات الصغيرة هى محرك الاقتصاد ويسعدنا دعمها.

وكجزء من الالتزام، ستوفر الشركة لأصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة للمساعدة في حماية أعمالهم وموظفيهم من خلال تقييمات الضعف الإلكتروني المجانية وحماية سرقة الهوية لـ 2 مليون شركة صغيرة مؤهلة للمشاركة في إدارة الأعمال الصغيرة برنامج حماية الراتب.

ومن خلال الاستفادة من بياناتها، ستوفر ماستركارد لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة الوصول إلى حل Local Market Intelligence ™ من أجل مساعدتهم على فهم اتجاهات إنفاق المستهلكين في مجتمعاتهم.

قال مايكل ميباك، رئيس ماستركارد: "عندما تعاني شركاتنا الصغيرة من أمتنا تعاني، لذا من واجب الجميع التأكد من أننا ندعم الشركات التي هي شريان الحياة لاقتصادنا وأركان مجتمعاتنا". "نحن نستفيد من شبكتنا، والرؤى، والتكنولوجيا، والشراكات لتقديم الموارد التي يحتاجها أصحاب الأعمال الصغيرة الآن لمساعدتهم على الحفاظ على أعمالهم حيث يتكيفون بسرعة مع طريقة جديدة للتشغيل واحتياجات العملاء المتطورة."

واستجابة لقانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 ، التزمت ماستركارد بتقديم 500 مليون دولار للنمو الشامل وأنشأت صندوق ماستركارد للتأثير.

ويشمل التزام الشركة الذي يبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي اليوم الأصول المالية، والتكنولوجيا، والمنتجات والأفكار لدعم الأمان والحيوية المالية للشركات الصغيرة وعمالها. ويستند هذا إلى التزام الشركة منذ فترة طويلة بالإدماج المالي، بعد أن أدخل نصف مليار فرد في النظام المالي على مدى السنوات القليلة الماضية.


ترامب

ماستركارد

الشركات الصغيرة

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