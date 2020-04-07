تخصيص المدينة الشبابية لعزل المخالطين للحالات الايجابية فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة ،على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة لعزل الحالات الايجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية، وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي أو دخول العناية المركزة ،مع مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين إنتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان، وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية، لحين أيضاً إنتهاء مدة العزل المقررة.

و أشارت المحافظ ،إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للبدء في إجراءات استقبال الحالات بدءا من الغد وفقاً للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى تكاتف جميع الأجهزة خلال تلك الفترة لإحتواء الأزمة و مجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد..

من ناحية أخرى تم اليوم تنفيذ حملة لتطهير وتعقيم قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد ،إذ تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بسيارة نافورى حمولة 2000 لتر، بالإضافة إلى استخدام تانك مياه حمولة 20000 الف لتر وعدد2 مواتير رش حمولة 600 لتر، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير كاملة لكافة الشوارع بالقرية وفقاً للمعايير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.