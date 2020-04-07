اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:28 م
خالد صلاح
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تحطم طائرة عسكرية للجيش المالى خلال مهمة استطلاع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:21 م
تحطم طائرة عسكرية للجيش المالى خلال مهمة استطلاع أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس هيئة الأركان الجوية المالى العميد سليمان دوكورى، تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش اليوم الثلاثاء شمال البلاد.

وذكر بيان للجيش المالي أن الطائرة من طراز سوبر توكانو برازيلي الصنع تحطمت بالقرب من معسكر سيفاري وكان على متنها الطياران الكابتن موسى معيجة والملازم الثاني مامادو بوبكر تراوري.

وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت في مهمة استطلاع بين مدينتي تين بكتو وسيفاري وكان كل شيء على ما يرام قبل أن يفقد الطياران السيطرة.

وأكد الجيش المالي فتح تحقيق حول الحادث.  


مالى

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