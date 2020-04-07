تأكيد أول إصابة بـ "كورونا" فى أبخازيا

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أعلنت عضو المقر التنسيقى لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا وكبيرة الأطباء فى أبخازيا، لودميلا سكوريك، أن أول حالة إصابة بـفيروس "كورونا" جرى تأكيدها اليوم فى أبخازيا.

وقالت سكوريك، فى تصريحاتها لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه ثُبتت إصابة أحد المرضى بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى أبخازيا بسبب جائحة كورونا. ووقع القائم بأعمال الرئيس الأبخازى، فاليرى باجانبا، أمراً اليوم بإغلاق حدود الدولة مع روسيا لجميع فئات المواطنين، على خلفية تفشى الفيروس.