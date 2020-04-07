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بومبيو: تحدثت مع سامح شكرى فى عدد من القضايا الإقليمية وأهمية التعاون بيننا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:20 م
بومبيو: تحدثت مع سامح شكرى فى عدد من القضايا الإقليمية وأهمية التعاون بيننا مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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تحدث مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مع سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، حول عدد من القضايا الإقليمية، وأكد بومبيو أهمية التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إنه لأمر عظيم أن أتحدث لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى، فى عدد من القضايا الإقليمية، والتأكيد على أهمية التعاون الثنائى بين بلدينا، خلال أزمة جائحة كورونا المستجد".

بومبيو
بومبيو

 

وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن، ومن ناحية أخرى، قال بومبيو: "سنواصل جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في أمريكا"،وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أن الحكومة ستخصص 225 مليون دولار أخرى لمساعدة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (COVID-19).

وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب ستركز على الاحتفاظ بالأدوات الطبية الحرجة في الولايات المتحدة بالنظر إلى الحاجة المحلية لمثل هذه المواد.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية:  "في الوقت الحالي، نظرا للحاجة الماسة لمعدات الحماية الشخصية (PPE) في بلادنا، فسوف ينصب تركيزنا على الاحتفاظ بالعناصر الطبية المهمة في الولايات المتحدة حتى يتم تلبية الطلب هنا".

وأضاف بومبيو إن الشعب العراقى "هو المعني باختيار رئيس الوزراء وليس كتائب حزب الله" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبدء حوار استراتيجي مع العراق في منتصف يونيو وتعتزم مناقشة جميع القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي، وصرح بومبيو للصحفيين، بأن الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار استراتيجي مع الحكومة العراقية منتصف شهر يونيو، وستكون "جميع القضايا الاستراتيجية بين بلدينا على جدول الأعمال، بما في ذلك الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية.


مايك بومبيو

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