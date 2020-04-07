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بلدة فرنسية تمنع الجلوس على المقاعد العامة أكثر من دقيقتين بسبب كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:17 م
بلدة فرنسية تمنع الجلوس على المقاعد العامة أكثر من دقيقتين بسبب كورونا فرنسا
كتب محمد جمال

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أعلنت سلطات بلدية فرنسية، اعتماد مرسوم لمنع الجلوس في المقاعد العامة لأكثر من دقيقتين لضمان احترام الحجز الصحي، ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن رئيس بلدية "بيارتيز" ميشيل فيوناك أصدر مرسوما يمنع الجلوس على مقعد عام في محطة الحافلات لأكثر من دقيقتين.

 

وجاء في المرسوم بحسب سبوتنيك "أنه باستثناء الحالات الخاصة (انتظار الحافلة أو الخدمات الطبية أو السبب الصحي)، فإن المحطة المستقرة، التي تستغرق أكثر من دقيقتين على المقاعد العامة أو في مساحة مماثلة ممنوعة الآن".

 

يبرر رئيس البلدية ميشيل فيوناك مرسومه ويوضح أنه استمرار لإجراءات الاحتواء التي تتخذها مختلف المحافظات، فيقول: "خط الحكومة هو أنه يمكن للمرء أن يتهرب من الحجر الصحي فقط لثلاثة أسباب: المشي أو النشاط البدني أو الحركة القصيرة، ولا يُسمح بأي حال من الأحوال بالجلوس على مقاعد العامة".


وبحسب قوله ، "لاحظنا في بداية الحجر الصحي أن عددًا معينًا من الأشخاص جلسوا على المقاعد، وبقوا هناك لقراءتها، وكان علينا أن نوضح أنه لا ينبغي استخدامها إلا للتوقف في النشاط البدني، وليس للجلوس هناك لمدة أطول".

 

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة.

 


فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

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