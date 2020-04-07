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بعد نقل "جونسون" إليها.. ماذا يحدث داخل وحدة العناية المركزة؟

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:48 م
بعد نقل "جونسون" إليها.. ماذا يحدث داخل وحدة العناية المركزة؟ مستشفى سانت توماس
كتب مايكل فارس

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نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن، أمس، عقب تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي لرئيس الوزراء، حيث أكد أن "جونسون" يتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة، لكن من دون وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أنه أصيب قبل عشرة أيام بكورونا، تلقى إمدادا بالأوكسجين، لأجل مساعدته على التنفس، لكن ذلك لا يعني، وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعى.

 

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، وحدة "العناية المركزة" تعد واحدة من أفضل الغرف للرعاية الفائقة للمريض، وفى بريطانيا فمستشفى "سانت توماس"، هو واحداً من أهم وأبرز مستشفيات المملكة التي نقل إليها رئيس الوزراء البريطاني، و ولكن ما الذى يحدث للمريض بفيروس كورونا عند دخوله لهذه الوحدة؟؛ الدكتور سيمون كلارك، من جامعة ريدينج البريطانية يجيب على هذا السؤال بقوله : "تمثل هذه الخطوة تصعيدا في العلاج، إذ يتعين ربط المريض بمجموعة من المعدات لقياس كل جانب من جوانب علاماته الحيوية، بدءا من ضربات القلب ودرجة الحرارة إلى مستوى الأكسجين في الدم الذي يعد مؤشرا رئيسيا على تدهور حالة المصاب بفيروس كورونا".

 

ويخضع المريض في وحدة العناية المركزة للرعاية عن كثب من قبل الأطباء، ويكون هناك عادة ممرضة واحدة لكل مريض أو اثنين من المرضى، بحسب تقرير "ديلي ميل"، الذى أضاف، أنه من بين المعدات التي يحتاجها المريض في العناية المركزة جهاز للتهوية، وهو شائع الاستخدام بين مرضى فيروس كورونا، فضلا عن معدات المراقبة أنابيب التغذية ومصارف القسطرة؛ فيما تقول هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا إنه غالبا ما يتم تخدير المرضى في جناح العناية المركزة، لأن بعض المعدات المستخدمة تجعلهم غير مرتاحين.

 

ووصفت هيئة الصحة الوطنية فى بريطانيا آليات التعامل داخل وحدة العناية المركزة، حيث يتم استخدام قناع محكم على الوجه خلال توصيل الأكسجين للمريض، ويكون ضغط الأكسجين أعلى لإبقاء مجاري الهواء مفتوحة، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب رئوي، أما في الحالات الحرجة تكون التهوية الميكانيكية ضرورية، مع وضع المريض في غيبوبة، وفي مثل هذه الحالات، توضع أنابيب التنفس داخل جسم المريض مباشرة، ويتم مراقبة القلب والرئتين والأعضاء الأخرى باستمرار.

 

وداخل وحدة العناية المركزة، يمكن أن يكون جهاز التنفس الصناعي غازيا، ويتضمن أنبوبا يتم وضعه في حلق المريض، ويكون التنفس من خلال قناع متخصص، بحسب ديريك هيل، أستاذ التصوير الطبي في جامعة كاليفورنيا ، الذى أضاف، ويمكن تزويد المريض فى وحدة العناية المركزة بجهاز للتهوية، وتستخدم هذه الأجهزة عادة برامج وأجهزة استشعار متطورة لضبط مستويات الأكسجين المطلوبة للمريض، سواء كان واعيا أو فاقدا للوعى.


سانت توماس

فيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

كورونا

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