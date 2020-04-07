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بعد عزل 74 يومًا.. شاهد عودة الحياة فى ووهان بؤرة انتشار كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:50 م
بعد عزل 74 يومًا.. شاهد عودة الحياة فى ووهان بؤرة انتشار كورونا ووهان
كتب أحمد عبد الرحمن

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عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف عودة الحياة تدريجيا فى مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب 74 يوميا من العزل، أى منذ 23 يناير الماضى، حيث أغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان بشكل كامل ومنعت الدخول والخروج نهائيا.

ومنذ أيام شرعت السلطات في السماح لبعض المرافق للعودة تدريجيا، واليوم تعود المدينة للحياة الطبيعية بشكل كامل ويسمح للسكان بحرية الحركة والتنقل وشهدت القطارات ازدحاما كبيرا.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية، بقارة إفريقيا، وجه الشكر للممرضات، فى اليوم العالم للصحة، وفى الوقت الذى تكافح فى الدول لمنع تفشى ومكافحة جائحة كورونا المستجد القاتل.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية بافريقيا، عبر تويتر: "شكرا لجميع الممرضات اللاتي يحافظن على سلامتنا وصحتنا فى الأوقات الصعبة، يجب أن نفعل المزيد للتعرف على مساهماتهن الحيوية فى تحسين الصحة والرفاهية وإنقاذ الأرواح!".

وفى سياق آخر، قال مسئول فى منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكن المنطقة لا تزال أمامها فرصة لاحتواء التفشى.


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