بعد تعافيه من كورونا.. أمريكى يتبرع بالبلازما لصالح مرضى آخرين

تعافى مريض بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 36 عاما، حيث تم تشخيص حالته بفيروس كورونا الشهر الماضى، إلا أنه تبرع بالبلازما في محاولة علاج أشخاص آخرين.

وذكر التقرير بموقعCNN ، أنه تم تشخيص جيسون جارسيا البالغ من العمر 36 عامًا ويعمل مهندس طيران، بمرض كورونا 19 منذ شهر، حيث يتبرع بالبلازما فى محاولة علاج آخرين.

وقال ويندي إسكوبيدو ، مدير التمريض للخدمات الكلوية في مستشفى سانت جوزيف في مقاطعة أورانج ، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن ثلاثة مرضى آخرين تلقوا الآن بلازماه المتبرع بها كجزء من العلاج التجريبي لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام الأجسام المضادة لجارسيا لمكافحة المرض.وقال جارسيا: "إذا نجح ذلك ، فستكون هناك فرصة رائعة للناس لإنقاذ الكثير".

I ❤ this guy!



Jason Garcia, 36, just kicked #COVID19's ass, and now he's donating his plasma for another #COVID19 patient in ICU to do the same.#LoveWins #TogetherApart #HealthcareHeroes pic.twitter.com/hdukOpmUV6