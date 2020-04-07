اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد تعافيه من كورونا.. أمريكى يتبرع بالبلازما لصالح مرضى آخرين

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:58 ص
بعد تعافيه من كورونا.. أمريكى يتبرع بالبلازما لصالح مرضى آخرين جيسون جارسيا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعافى مريض بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 36 عاما، حيث تم تشخيص حالته بفيروس كورونا الشهر الماضى، إلا أنه تبرع بالبلازما في محاولة علاج أشخاص آخرين.

وذكر التقرير بموقعCNN ، أنه تم تشخيص جيسون جارسيا البالغ من العمر 36 عامًا ويعمل مهندس طيران، بمرض كورونا  19 منذ شهر، حيث يتبرع بالبلازما فى محاولة علاج آخرين. 

أمريكى يتبرع بالبلازما

 

وقال ويندي إسكوبيدو ، مدير التمريض للخدمات الكلوية في مستشفى سانت جوزيف في مقاطعة أورانج ، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن ثلاثة مرضى آخرين تلقوا الآن بلازماه المتبرع بها كجزء من العلاج التجريبي لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام الأجسام المضادة لجارسيا لمكافحة المرض.وقال جارسيا: "إذا نجح ذلك ، فستكون هناك فرصة رائعة للناس لإنقاذ الكثير".

 


إدارة الدواء والأغذية الأمريكية

بلازما الدم

البلازما

كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا

العلاج بالبلازما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمرو أديب: "الدواء اللى أعلن عنه ترامب لعلاج كورونا مصر بتنتجه بكميات كبيرة"

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:22 م

أمين عام اتحاد الجامعات العربية: مستمرون فى الأبحاث حتى نجد علاج كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:20 م

رئيس القطاع الطبى بـ"الأعلى للجامعات" يكشف بروتوكول جامعة القاهرة لعلاج كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:58 م

مغردون يطالبون باتخاذ إجراء قانونى ضد مروج شائعة علاج كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:52 م

نائب رئيس جامعة بنها للبحوث: 200 ألف جنيه لتمويل مشاريع لعلاج كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

بسبب الظروف الاستثنائية.. إقامة صلاة الغائب على روح رجل الأعمال منصور الجمال عقب صلاة الظهر

5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالقانون

5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالقانون

ترامب يهاجم الصحفيين حول عدم وجود اختبارات فى المستشفيات: إعلام غير عادل

ترامب يهاجم الصحفيين حول عدم وجود اختبارات فى المستشفيات: إعلام غير عادل

الزراعة: 6 فوائد للسمسم.. ونتوقع زيادة المساحات المنزرعة لـ70 ألف فدان

الزراعة: 6 فوائد للسمسم.. ونتوقع زيادة المساحات المنزرعة لـ70 ألف فدان

6 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" لتنظيم عمل البرامج الدينية

6 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" لتنظيم عمل البرامج الدينية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة