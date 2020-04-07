اليوم السابع
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برلين تحظر إذاعة آذان الصلاة بشكل علنى.. إعرف السبب

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:03 م
برلين تحظر إذاعة آذان الصلاة بشكل علنى.. إعرف السبب
كتبت: هناء أبو العز

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عاودت سلطات مدينة برلين حظر إذاعة الأذان بشكل علنى عبر مكبرات الصوت بعد أن كانت قد سمحت به سابقاً، وذلك على خلفية احتكاكات كانت قد وقعت قبل عدة أيام أمام أحد المساجد فى العاصمة الألمانية، بما قد يؤدى إلى انتشار وباء كورونا.
 
تحظر سلطات المدينة كافة الدعوات لأداء صلوات عامة وتنتهج فى ذلك توجهاً حاسماً خوفاً من أن تسفر تلك التجمعات عن انتشار فيروس كورونا.
 
وتم منع الصلوات الجماعية وإذاعة الأذان بشكل علني حتى لا يفهم بأن هناك دعوة رسمية للتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة خاصة بعد الأحداث التي وقعت أمام مسجد دار السلام في حي نويكولن ببرلين.
 
وقال فالكو ليكيه عضو مجلس المدينة للشرون الصحية عن حزب (CDU)  لموقع صحيفة فيلت الألمانية: "أنا مع منع الدعوة إلى الصلاة لأنها كانت السبب في الانتهاكات الجسيمة لإجراءات الاحتواء الحالية ضد الفيروس"، مضيفاً: "آمل أن تعود الأمور إلى الهدوء الآن".
 
من جانبه قال نائب عمدة حي نويكولن، إنه يتحمل المسؤولية عن صحة الناس في منطقته وأن هذا الإجراء كان لابد منه.
 
يذكر أن القرار اتخذ بناء على قانون الحماية من العدوى. وبحسب ما قال ليكيه، فإن الحماية الصحية تحظى بالأولوية حاليًا على حساب الحرية الدينية.
 
وكانت الشرطة قد فرقت الجمعة الماضية تجمعاً لــ 300 شخص أمام أحد المساجد في نيوكولن ببرلين لأداء صلاة الجمعة رغم تعليمات تحظر التواصل الاجتماعي، ونشرت الشرطة الألمانية مساء الجمعة على موقع تويتر أن الإمام والمكتب التنظيمي بمدينة برلين والشرطة لم يتمكنوا من دفع الناس إلى الاحتفاظ بمسافات التباعد المكاني المنصوص عليها إلا جزئيا.
 
 وأضافت الشرطة أن "الصلاة أنهيت قبل موعدها بالتفاهم مع الإمام". 
 

ألمانيا

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برلين

اذان الصلاة

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