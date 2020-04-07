اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:34 م
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انطلاق حملة تعقيم ليلية لمدينة نخل بوسط سيناء

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:39 م
انطلاق حملة تعقيم ليلية لمدينة نخل بوسط سيناء حملات التعقيم
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء الليلة انطلاق أعمال التطهير بشوارع المدينة، موضحاً أن أعمال التطهير تجرى بشوارع المدينة فى إطار الإجراءات الاحترازية التى استهدفتها رئاسة نخل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار "سليمان" إلى أن مجموعات العمل، تقوم بمجهودات غير مسبوقة فى عملية التطهير الجارية بجميع أنحاء المدينة، مشيدا بالدور البارز التى تقوم به الأهالى والشباب المتطوعين فى حماية الأهالى من تفشى الفيروس المستجد، مؤكداً أن حملات التطهير مستمرة بكافة المناطق، مشيرا إلى أن خطة التطهير شملت الشوارع الفرعية والرئيسية، وتم خلال الحملة تطهير الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والطريق الدولى وحى الزهور، وحى السلام، وحى النواصرة، وجميع الاحياء والعمل مستمر لتطهير المدينة.

 

وأوضح رئيس مدينة نخل، أن الاهالى ملتزمون بقرار حظر الانتقال، وأن الأجهزة الأمنية منتشرة بالشوارع لافتا بأنه لاتهاون مع المخالفين.

 

وكانت انطلقت مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، ليلة امس بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى المبادرة التى انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلى والنصر والسادات، بجانب أحياء الضاحية والمساعيد.

 

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يومان فى الأسبوع، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

أشاد المحافظ بالمبادرات الشعبية والشبابية لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمختلف مدن المحافظة .. كما أشاد بالوعى الكامل للمواطن السيناوى والذى ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورنا المستجد.


شمال سيناء

نخل

وسط سيناء

كورونا

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