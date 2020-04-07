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اليابان تعلن فرض حالة الطوارئ فى طوكيو و6 أقاليم للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:54 ص
اليابان تعلن فرض حالة الطوارئ فى طوكيو و6 أقاليم للحد من انتشار كورونا فيروس كورونا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت دولة اليابان، اليوم الثلاثاء،  فرض حالة الطوارئ في طوكيو و6 أقاليم أخرى في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة. 

وكان قد قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إن بلاده ستفرض حالة طوارئ فى طوكيو وست مقاطعات أخرى فى وقت قريب ربما غدا الثلاثاء فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإن الحكومة تُعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادى.

أظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان وقد توفي 85 شخصيا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 اليوم الاثنين.

وأوضح آبي للصحفيين "أنه نظرا لحالة الأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ".

وأضاف أن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

ولم يتضح بعد كم من هذه الحزمة سيكون إنفاقا حكوميا جديدا.

وأكد آبي "أن الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".

 
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.

 


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فيروس كورونا

اليابان

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