النرويج تعلن إعادة فتح المدارس نهاية إبريل بعد استقر منحنى انتشار عدوى كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المدارس التمهيدية فى البلاد اعتبارا من 20 أبريل الجارى، بينما يعود طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الرابع فى 27 أبريل المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام نرويجية، كشفت الحكومة أنها اتخذت هذا القرار، بعد أن استقر منحنى انتشار عدوى فيروس كورونا فى البلاد، حيث سجلت النرويج، ما يقرب من 6 آلاف إصابة حتى الآن ووفاة نحو 80 شخصا.

وأشارت الحكومة النرويجية، إلى أنه فى يوم 27 أبريل أيضا، ستفتح المدارس الثانوية العليا، أبوابها أمام التلاميذ الذين يتابعون الدورات المهنية فى المدارس والتلاميذ المهنيين، والافتراض هو أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة مسؤولة والتقيد بتعليمات باتخاذ التدابير للأمراض مراض المعدية.

وفى نفس اليوم، ستكون الجامعات والكليات والمدارس المهنية مفتوحة أمام بعض الطلاب والموظفين، ويمكن للطلاب والموظفين فى وظائف الذين هم فى المراحل النهائية من دراساتهم ومشاريعهم، الذين يعتمدون كليا على المعدات فى المؤسسة، العودة إلى الجامعات والكليات والمدارس المهنية من 27 أبريل، ويجب أن يتبعوا نفس قواعد المسافة كما هو الحال فى مكان العمل، وأن يعملوا من المنزل كلما أمكن ذلك.

من جانبها، قالت إرنا سولبيرج، رئيسة الوزراء النرويجية، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، طموحنا عودة جميع الطلاب إلى المدرسة قبل الصيف، كما ستفتح محلات الحلاقة والشركات التى صدر قرار بإغلاقها فى أواخر أبريل".