الملكة اليزابيث تتمنى لجونسون شفاء عاجلا

أبدت الملكة اليزابيث تمنياتها "بالشفاء الكامل عاجلا" لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وبعثت برسالة دعم لخطيبته الحامل وأسرته.

وقال قصر بكنجهام إن "الملكة بعثت برسالة إلى كارى سيموندس ولأسرة جونسون". وأضاف أن "جلالتها قالت إنها تفكر فيهم وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء الكامل والسريع".

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انتقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى وحدة العناية المركزة (ICU) يشير إلى حدة اصابته بعدوى كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التطور الأخير فى ملف الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطانى، يشير إلى أن الإجراءات التى اتخذها الأطباء يوم الأحد لم تكن كافية لمساعدته فى مشاكل التنفس التى يسببها الالتهاب الرئوى الذى ينتج عن عدوى كورونا.