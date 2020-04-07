المفوضية الأوروبية: سنقدم 15 مليار يورو لمساعدة شركائنا فى مكافحة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أكثر من 15 مليار يورو للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا القاتل.

وأوضحت أوروسلا على تويتر، أن الاتحاد الأوروبي سيضمن أكثر من 15 مليار يورو لمساعدة شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت فون دير لين على حسابها الرسمى بموقع تويتر "من مصلحتنا ضمان نجاح المعركة في جميع أنحاء العالم، من خلال الوقوف متحدين والعمل معًا ، يمكننا هزيمة هذا الفيروس."

مع تعرض معظم دول الاتحاد الأوروبي للإغلاق مع ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، أصبحت أوروبا بؤرة تفشي المرض العالمي مع أقل من 50.000 حالة وفاة.

في الأسبوع الماضي ، كشفت فون دير لين عن خطة بقيمة 100 مليار يورو لمنع الشركات من تسريح الموظفين عبر الكتلة الأوروبية من أجل منع الركود المدمر و "الحفاظ على الوظائف والأعمال التجارية.