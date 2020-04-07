المغرب: شفاء وزير النقل والماء من فيروس"كورونا" ومغادرته المستشفى

تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربى عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذى اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية فى دول أوروبية.
المسؤول الوزارى غادر المستشفى، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان في ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".
وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.
وكانت الوزارة أصدرت بيانا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.
المغرب: شفاء وزير النقل والماء من فيروس"كورونا" ومغادرته المستشفىالثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:54 م
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة
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تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربى عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذى اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية فى دول أوروبية.
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