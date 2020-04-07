الكويت تعلن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 743

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتيتة عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 743 حالة حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التى تتلقى العلاج بلغت 637، منها 23 حالة فى العناية المركزة، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 105، وتوفيت حالة واحدة فقط منذ انتشار الوباء فى البلاد.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 105 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح – فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 103 حالات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بدولة الكويت، قرر خلال جلسته أمس الاثنين تمديد العطلة الرسمية وتعليق الأعمال إلى 26 أبريل الجارى واعتبارها أيام راحة. وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، وأعلن المجلس تمديد حظر التجول حتى السادسة صباحًا بدلا من الرابعة فجرا. وكان الناطق الرسمى للحكومة طارق المزرم، أعلن أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء ععقد اجتماعا لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومتابعة الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.