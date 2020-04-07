الكرملين" ينفى مزاعم حصول روسيا على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم بالرشوة

ا ش ا

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، مزاعم حصول بلاده على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم من خلال الرشوة، مؤكداً أن كل شيء تم في إطار القانون وأن الكأس، الذي نظمته روسيا، كان أفضل مونديال في التاريخ.

وقال بيسكوف- في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك": " قرأنا تقرير وسائل إعلام.. نحن لم نفهم حول ماذا يدور الحديث.. حصلت روسيا بشكل قانوني على حق استضافة كأس العالم.. لا يرتبط هذا بأي شكل من الأشكال بأي رشوة.. نحن ننكر ذلك بشكل قاطع.. وقد نظمت روسيا أفضل كأس عالم لكرة القدم في التاريخ، الشيء الذي نفخر به، وتفتخر به بلادنا كلها".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتلقي أموالاً من روسيا وقطر بملايين الدولارات لتأمين استضافتهما لبطولتي مونديال 2018 و 2022.

وأوضحت الوزارة، أن جاك وارنر، رئيس اتحاد منطقة "كونكاكاف" السابق والذي تعرض للإيقاف مدى الحياة عام 2015، حصل على رشوة تقدر قيمتها بـ5 ملايين يورو من أجل استضافة روسيا لمونديال 2018، كما ثبت تلقي 3 مسؤولين في "فيفا" من أمريكا الجنوبية، على رشوة مقابل التصويت لصالح قطر من أجل تنظيم كأس العالم 2022.

واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

كما أعرب رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، آنذاك عن تقديره الكبير لروسيا على تنظيمها الرائع لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.