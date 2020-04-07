القومى للمرأة: قدمنا للحكومة عدد من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشى كورونا

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومى للمرأة، إصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 14 مارس حتى 6 أبريل 2020، حيث تضمن التقرير تحليلاً للوضع القائم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هذا التقرير يأتى بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية فى ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة، التى يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وأكدت مرسى أن ذلك يأتى تماشياً مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 22 مارس 2020 من أهمية تضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمصريين والمصريات بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره علي الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير،وخاصة المرأة، وحرصت الدولة بشكل خاص علي إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.

وأكدت رئيس المجلس، أن المجلس قدم للحكومة عدد من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف والاستجابة لضمان حماية النساء والفتيات.