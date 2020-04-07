اليوم السابع
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العراق: تمديد حظر التجوال إلى 18 من الشهر الجارى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:42 م
العراق: تمديد حظر التجوال إلى 18 من الشهر الجارى محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 18 من الشهر الجاري".

وأضافت أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".  

وكانت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل، فى كردستان العراق، اعلنت فرض الحجر الصحى على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - فى تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.

وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.  


العراق

حظر العراق

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تفشى كورونا

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