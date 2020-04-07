اليوم السابع
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العاهل الأردنى يتفقد مستودع المعدات الطبية لمكافحة انتشار كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:40 م
العاهل الأردنى يتفقد مستودع المعدات الطبية لمكافحة انتشار كورونا ملك الأردن
إبراهيم سعيد

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قام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بجولة تفقدية فى مستودع المعدات الطبية التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية في العاصمة عمان ودعا لبذل الجهود من أجل مكافحة انتشار كورونا فى البلاد، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ومن جانب آخر، قال العاهل الأردنى عبد الله بن الحسين ملك الأردن، خلال كلمته للشعب الأردنى: "شكلنا خلية الأزمة لتفادى تفشى كورونا".

 

يذكر أن وزارة الصحة أجرت فحصا على 17 ألف مواطن كويتى، وأن الأعداد التى غادرت المركز الصحى 702 حالة

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فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وصول كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عن طريق الحمض النووى اليوم الأحد؛ لتكون الكويت أول دولة فى المنطقة توفر مثل هذا الفحص.

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فيما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن وزارة الصحة العمانية سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كما أفادت بأن 17 حالة تماثلت للشفاء، كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تبلغ من العمر 51 عامًا، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة، وذكرت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.

 

وفعلت تونس العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا - بحسب موقع العربية - حيث توقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكرى حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشى الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التى تم إعلانها بؤرة فى وقت سابق.

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية، أنه تم اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشى فيروس كورونا فى ولاية تونس تشمل منطقتى البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة فى مدينة سكرة بولاية إريانة، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلنت، خلال انعقاد اجتماع المديرين الجهويين للصحة اليوم، عن انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الكشف عن البؤر المذكورة جاء "نتيجة لحصول عدوى أفقية لم يتم التوصل من خلالها إلى مصدر انتقال العدوى بين الحالات المسجلة"، مضيفا أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة "يعنى إمكانية تفشى العدوى بين المصابين العائدين من الخارج وغير المرضى وهى فرضية قائمة وإمكانية أن تسرب المرض داخل الهياكل الصحية".

ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت باحتياطات وقائية لمجابهة تفشى العدوى فى المستشفيات وداخل النسيج المجتمعي، مؤكدا أنها تعمل بالتنسيق التام مع القطاع الخاص الذى عبر عن استجابته التامة لوضع هياكله الصحية وموارده البشرية على ذمة الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وقال حمودة إن المرحلة الثالثة تقتضى من المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى، موصيا بضرورة الاعتماد على آلية العمل عن بعد وخاصة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين حفاظا على سلامتهم، كما دعا ألا تعقد الاجتماعات فى المؤسسات العامة والخاصة إلا عند الضرورة ويتم الاقتصار فيها على مدة زمنية قصيرة وعدد محدود من الأشخاص.

واعتبر أن تونس تدخل فى مرحلة متقدمة فى الحرب على الوباء، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف الحكومية مسؤولياتها فى ضمان الجانبين اللوجستى والاجتماعى بخصوص توفير أماكن للحجر الصحى للحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس.

 

وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن وزارة الصحة المغربية أفادت بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 122 حالة، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الأردن أعلن استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر.

 

وتنفذ المملكة الأردنية اجراءات صارمة فى العاصمة عمان لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول الأسابيع القادمة لمنع أى شبهة لنقل العدوى، وعرضت وسائل اعلام أردنية فى هذا الشأن فيديوهات جديدة توثق جانب من أعمال التعقيم فى شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

 

وأشارت قناة سكاى نيوز إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 256، ودعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 160 شخصاً. وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

 

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 12 إصابة جديدة في أربيل، لترتفع أعداد الإصابات في الإقليم إلى 46 حالة، وذكرت الوزارة أن تسعاً من الحالات تعود لأقارب مصاب في "مجمع سيبيران" السكني.


ملك الأردن

عبد الله الثاني

مستودع المعدات الطبية

الخدمات الطبية

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