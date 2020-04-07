اليوم السابع
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الصين ترسل أطباء وإمدادات طوارئ إلى 48 دولة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:25 م
الصين ترسل أطباء وإمدادات طوارئ إلى 48 دولة لمواجهة كورونا مساعدات صينية لمواجهة كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت الصين، أنها أرسلت متخصصين طبيين وإمدادات طوارئ إلى 48 دولة حول العالم لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد، وقالت سلطات الطيران المدنى فى الصين إنه "تم إرسال 302 رحلة مستأجرة تحمل المتخصصين الطبيين وإمدادات الطوارئ".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أضافت بأنه "حتى 5 أبريل، قامت بتنسيق رحلات طيران مستأجرة لإرسال أكثر من 110 من المتخصصين الطبيين و4715 طنًا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة".
 
وأوضحت بأنه "فى 5 أبريل، تم إرسال رحلة جوية مستأجرة لشركة أيرتشاينا للقيام بمهمة إرسال 37.6 طن من الإمدادات للمساعدة فى أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها فى 18 دولة أفريقية. وهبطت الطائرة فى مطار فى غانا فى 6 أبريل"، ومن المقرر تسليمها إلى الدول الـ17 الأخرى في غضون أيام.
 
وتشمل الدول الإفريقية المستفيدة، غانا ونيجيريا والسنغال والجابون وسيراليون وغينيا- بيساو وغينيا وكوت ديفوار وجامبيا وليبيريا ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وتوجو وبنين والرأس الأخضر، وكذلك ساو تومي وبرينسيبي.
 
وبحسب الوكالة الصينية، تشمل هذه الإمدادات أجهزة تنفس، وأقنعة وجه من طراز "أن 95"، وبدلات واقية، وقفازات، وغير ذلك من الأجهزة الطبية الأخرى ومعدات الحماية التى سيتم نقلها إلى 17 دولة أفريقية أخرى من غانا، مركز الطيران فى غربى أفريقيا.
 
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أية وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وقالت لجنة الصحة الوطنية، فى بيان: "تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أية وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
 
وأشار البيان، إلى أن جميع الحالات المسجلة هى لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات الوافدة فى الصين إلى 983.
 
وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى بر الصين الرئيسى هو 81740 حتى يوم 6 أبريل.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

السلطات الصينيه

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