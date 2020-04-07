"الصليب الأحمر" الدولية تطالب باتخاذ تدابير لمنع وتخفيف آثار كورونا بأماكن الاحتجاز

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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السلطات فى جميع أنحاء العالم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف آثار فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز، وذلك لحماية صحة المحتجزين والموظفين.

وأعربت اللجنة الدولية- فى بيان، اليوم الثلاثاء- عن مخاوفها من أن تكون تلك الأماكن قد تضررت بشدة من الفيروس، خاصة وأن المحتجزين هم فئات ضعيفة فى ظل عدم وجود المياه النظيفة فى الكثير من تلك الأماكن حول العالم، إضافة إلى احتمال عدم وجود الصابون والكحول فى أماكن الاحتجاز بالبلدان منخفضة الدخل أو المتضررة من النزاعات، إضافة إلى اكتظام مرافق الاحتجاز مما يمنع الابتعاد الجسدى.

وذكرت أن السجون غير معزولة عن العالم الخارجى جراء الزيارات العائلية ووجود موظفى الاحتجاز وأيضا المحتجزين الذين يدخلون أو يغادرون عند صدور أحكام ضدهم أو ذهابهم إلى المحاكم.

وأضافت أنها تعمل مع السلطات المختصة حول العالم لتعزيز الممارسات المعيارية مثل الفحص الطبى للوافدين الجدد، وإنشاء محطات لغسل الأيدى للمحتجزين والزوار والموظفين وموظفي التسليم، إضافة إلى إجراءات التطهير وغيرها.

ودعت اللجنة إلى إيجاد طرق بديلة فى هذه الفترة للاتصال بين المحتجزين وعائلاتهم بما في ذلك المكالمات الهاتفية والفيديو.