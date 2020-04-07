الصحة تتوجه بالشكر لكل من بادر بتقديم المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

تتقدم وزارة الصحة والسكان، بخالص الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من أفراد وجهات، من خلال تقديم الدعم المادى أو العينى، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدنى فى مواجهة فيروس كورونا، خاصة فى ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطى هذه الأزمة.

واوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المكتب الفنى لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقى المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: supportmoh@mohp.gov.eg.

ويشدد" مجاهد" بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.