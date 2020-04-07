وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 103 حالات.