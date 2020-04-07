الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 105 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 103 حالات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بدولة الكويت، قرر خلال جلسته أمس الاثنين تمديد العطلة الرسمية وتعليق الأعمال إلى 26 أبريل الجارى واعتبارها أيام راحة. وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، وفق صحيفة القبس الكويتية، وأعلن المجلس تمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً بدلا من الرابعة فجرا. وكان الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، أعلن أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء ععقد اجتماعا لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومتابعة الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وأعلنت الكويت في 21 مارس الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً، الذي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع تحسباً لفيروس كورونا.



ومن جهة أخرى قررت الداخلية الكويتية عزل كلي لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لاحتواء كورونا، وقال وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، أشكر كل من التزم بالقرارات الصحية، وأشكر أبطال وزارة الداخلية الذين يحافظون على صحة المواطنين والمقيمين.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.