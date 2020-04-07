الصحة العالمية تكشف طريقه حل أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى لدول شرق المتوسط

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد المنظرى ، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن المنظمة تتعاون مع موردي أجهزة التنفس الصناعي حول العالم لتوفيرها بحسب الإحتياج للمكاتب الإقليمية ، مشيرا إلى أن هناك نقص عالمي فى أجهزة التنفس الصناعي وقال : سنقوم بتوفير الأجهزة الدول التي تحتاجها .

وأضاف أحمد المنظرى ، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة ، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء وينتقل عن طريق الرزاز فقط .

وثمن مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، جهود التمريض قائلا : يقومون بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا وهم في الخط الأول للدفاع عن المرضى ، مؤكدا أن التمريض يمثل نصف القوي الطبية العاملة في اقليم شرق المتوسط.

وأضاف الدكتور عوض مطرية ، مستشار منظمة الصحة العالمية أن التغطية الصحية الشاملة ، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتابع لا يمكن تقديم خدمة صحية شاملة بدون كفاءات طبية خاصة في التمريض مشيرا إلى أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 28 مليون ممرضة و2 مليون قابلة وتابع: يوجد 37 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة وقالت العالم يعاني من نقص يصل إلى 6 ملايين ممرضة حول العالم ويعاني شرق المتوسط من قصور يصل إلى 70 % من اجمالي القصور العالمي