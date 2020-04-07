اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية: الحرارة المرتفعة فى الصيف لن تمنع فرص الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:41 ص
الصحة العالمية: الحرارة المرتفعة فى الصيف لن تمنع فرص الإصابة بكورونا فيروس كورونا
جنيف (أ ش أ)

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس أو لدرجات الحرارة التى تكون أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان العديد من الخبراء قد أعربوا عن تفاؤلهم ببدء فصل الصيف في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، إلا أن المنظمة العالمية أشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لن ينهي الفيروس المستجد.
 

وأضافت المنظمة - في بيان لها - أن الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة، متابعة: "الدول ذات الطقس الحار أبلغت أيضا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. لذلك، لحماية نفسك، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وشامل وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك.
 

كما أوضحت المنظمة أن استخدام الميثانول أو الإيثانول أو المبيض لن يمنع أو يعالج فيروس "كورونا"، وقد يكون شديد الخطورة، حيث تم استخدامه في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على الأسطح.


الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

درجات الحراره المرتفعه

حراره الصيف

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