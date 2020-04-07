أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 59، وعدد المصابين إلى 9006 حالات، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.
ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.
ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه وصل إلى إسرائيل مؤخرا دواءً تجريبيا لمعالجة وباء كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الدواء، هو الدواء الياباني افيجن، الذي نجح فى تقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة، ومنع تدهور حالتهم الصحية، وخلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون تلقى الدواء تحت إشراف طبى مكثف بهدف فحص نجاعته.
وأشار بيان الوزارة إلى أن إسرائيل تعتبر من بين الدول الأولى التى تتلقى الدواء لغرض التجربة السريرية.
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