اليوم السابع
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بعد حظر "كورونا"..

الشارقة بالإمارات تسجل 84% انخفاض فى الحوادث المرورية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:11 م
الشارقة بالإمارات تسجل 84% انخفاض فى الحوادث المرورية أتوبيسات دبى
إيمان حنا

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رغم المآسى التى خلفها انتشار وباء كورونا إلا أن هناك شعاع مضئ يخبرنا به "الإحصاء المروري" بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامـة لشرطـة الشارقة بدولة الإمارات، حيث سجل انخفاضا غير مسبوق فى نسبة الحوادث المرورية في إمارة الشارقة بنسبة 84% منذ بداية تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق البيان .

وصرح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع (4) حوادث متوسطة مقارنة بـ (24) حادثاً وقع من نفس الفترة في العام الماضي 2019، كما لم تسجل وقوع حوادث مرورية بليغة أو وفيات على مستوى إمارة الشارقة خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التا

وأشار المقدم علاي إلى أن التزام أفراد المجتمع بالبقاء في مساكنهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية قد حد من حركة السير بوجه عام مما أدى إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية إلى جانب حرص سائقي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق، مما ساهم في خفض مؤشر الحوادث المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطريق.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة على استمرار نشر دوريات الشرطة يومياً والتي تقوم بتنبية أفراد المجتمع قبل وقت الحظر بنصف ساعة بالبقاء في المنازل، وتمكين الفرق العاملة في مجال التعقيم الوطني من ممارسة أعمالها بصورة جيدة، مشيراً إلى أن التعاون من قبل أفراد الجمهور يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.


الامارات

دبى

كورونا

وباء كورونا

حوادث الطرق

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