السياحة والمصايف": تجهيز أول شاطئ لذوى الهمم بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة بصدد تجهيز أول شاطئ لذوى الهمم بالإسكندرية، بشاطئ المندرة العام.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإدارة تقوم حاليا بالإعداد و تجهيز الشاطئ استعدادا للصيف القادم، حيث قامت لجنة هندسية وفنية بمعاينة الشاطئ، ووضع رسم هندسى للمشى محاط بالأسوار داخل البحر ليصلح لعلات الكراسى المتحركة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، مشيرا إلى أن الممشى سوف يتم إنشائه بالمواصفات الفنية اللازمة التى تصلح لذلك ، مؤكدا على الشاطئ سيكون بالمجان، إلى جوار شاطئ المندرة العام الذى تقوم المحافظة بالانفاق عليه وسيكون أول شاطئ بالمجان تماما دون أى رسوم بالإسكندرية

وحول وجود بعض التجمعات المخالفة على كورنيش الإسكندرية ، ومخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قال اللواء جمال رشاد أن الإدارة ، تقوم بتكثيف حملاتها لمنع تجمعات الكورنيش خاصة فى يومى الجمعة والسبت لإقبال المواطنين للتنزه على الكورنيش، وخاصة عقب قرار محافظ الإسكندرية بإغلاق الشواطئ حيث تم إغلاق 61 شاطئ.

وأوضح اللواء جمال رشاد أن الحملات استهدفت تجمعات الشباب والصيادين، وتفريق أى تجمع حرصا على الصحة العامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وشملت الحملات الكورنيش بداية من المنتزه وحتى بحرى، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، بالإضافة إلى وجود سيارات تجوب الكورنيش يويما بمكبرات الصوت تحذر من التجمعات على الكورنيش

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أنه تم إغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ، للحد من التجمعات على الشواطئ، وأشار إلى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة وأن الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ، كما شدد محافظ الإسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.