اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السنغال تطلق سراح رئيس تشاد السابق مؤقتا بعد تفشى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:38 م
السنغال تطلق سراح رئيس تشاد السابق مؤقتا بعد تفشى كورونا الرئيس السنغالى ماكى سال
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أًمر الرئيس السنغالى ماكى سال، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الرئيس التشادى السابق حسين حبري، الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى السنغال، وذلك مؤقتا ولمدة شهرين، بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة الوحدة التشادية.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، جاء على بوابة الوحدة التشادية، أُن إطلاق سراح الديكتاتور السابق مؤقتا من السجن جاء فى إطار مرسوم أصدره الرئيس السنغالى ماكى سالا، شمل أيضاً 2600 سجين. وتعزو وزارة العدل السنغالية هذه التدابير إلى أسباب إنسانية ترتبط بخطر الإصابة بالفيروس التاجى فى السجون.
 
وخلال إجازته، سيعيش حبرى تحت الإقامة الجبرية والمراقبة فى منزله. ولن يسمح له بمغادرة السنغال.
 
ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، تم اكتشاف 237 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى السنغال حتى 7 أبريل، وتوفى شخصان مصابان.
 
وتجدر الإشارة، إلى أنه حكم على حبرى فى مايو 2016، وأدانته محكمة عسكرية فى العاصمة السنغالية داكار بارتكابه جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والعنف الجنسي.
 
وكان حبرى رئيسا لتشاد من 1982 إلى 1990. هرب بعدها إلى السنغال بعد انقلاب عسكري، وفى عام 2008، حكمت محكمة تشادية غيابياً على حبرى بالإعدام بتهمة تهديد النظام الدستورى فى البلاد.
 

السنغال

الرئيس السنغالى

رئيس تشاد السابق

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى السنغال

الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص

السنغال: 12 إصابة جديدة بالكورونا بإجمالي 219 مصابا.. وشفاء 72

السبت، 04 أبريل 2020 07:04 م

السنغال يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 190

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 ص

رئيس نادى مرسيليا السابق باب ضيوف أول حالة وفاة فى السنغال بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 02:19 ص

السنغال تسجل 13 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:06 م

السنغال تسجل 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 30 مارس 2020 04:40 م

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

الإثنين، 30 مارس 2020 03:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة