السنغال: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 237

أ ش أ

أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف أن بلاده سجلت ،اليوم الثلاثاء، إصابة أحد عشر شخصا بفيروس "كورونا المستجد" ليصل عدد المصابين فى بلاده إلى 237 شخصا.

وقال ضيوف - في تصريح للإذاعة السنغالية اليوم الثلاثاء - إنه تم شفاء ثلاثة عشر مريضا بالفيروس ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 105 أشخاص.

وأكد الوزير السنغالي أن الوضع الصحي للمرضى يتطور بشكل إيجابي، معربا عن امتنانه لامتثال السنغاليين للتدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات.