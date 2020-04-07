السنغال: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 237

أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف أن بلاده سجلت ،اليوم الثلاثاء، إصابة أحد عشر شخصا بفيروس "كورونا المستجد" ليصل عدد المصابين فى بلاده إلى 237 شخصا.
وقال ضيوف - في تصريح للإذاعة السنغالية اليوم الثلاثاء - إنه تم شفاء ثلاثة عشر مريضا بالفيروس ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 105 أشخاص.
وأكد الوزير السنغالي أن الوضع الصحي للمرضى يتطور بشكل إيجابي، معربا عن امتنانه لامتثال السنغاليين للتدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات.
السنغال: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى إلى 237الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:30 م
كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف أن بلاده سجلت ،اليوم الثلاثاء، إصابة أحد عشر شخصا بفيروس "كورونا المستجد" ليصل عدد المصابين فى بلاده إلى 237 شخصا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
السنغال تطلق سراح رئيس تشاد السابق مؤقتا بعد تفشى كوروناالثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:38 م
تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى السنغالالأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص
السنغال: 12 إصابة جديدة بالكورونا بإجمالي 219 مصابا.. وشفاء 72السبت، 04 أبريل 2020 07:04 م
السنغال يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 190الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة