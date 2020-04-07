اليوم السابع
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فى ظل تزايد الصعوبات المعيشية..

السفير المصرى بالكويت: نعمل على تنسيق الجهود لنصل لمستحقى المساعدة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:41 م
السفير المصرى بالكويت: نعمل على تنسيق الجهود لنصل لمستحقى المساعدة سفير مصر لدى الكويت طارق القوينى
إيمان حنا

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التقى سفير مصر لدى الكويت طارق القونى عددا العاملين في مجال العمل الطوعي والدعم الإنساني من أبناء الجالية، استعرض خلاله الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية للاهتمام بالرعايا المصريين بالخارج وتسهيل عودة العالقين خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها الرحلات التي تم تسييرها لنقل العالقين الموجودين بدولة الكويت، فضلا عن تدخل البعثة لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية ولم شمل عدد من الأسر التي تركت أطفالها بالكويت قبل وقف حركة الطيران، بالإضافة إلى انتظام البعثة الدبلوماسية في عملها لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية مع إيلاء الأولوية للحالات الطارئة والحرجة.وفق بيان للسفارة على موقعها الرسمى.

وأشار القوني إلى أن هدف اللقاء هو إيجاد آلية لتنسيق الجهود التطوعية والمساعدات المقدمة لأبناء الجالية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين خاصة في ضوء تزايد الصعوبات المعيشية في الوقت الحالي، كما أعرب عن ترحيب البعثة بتلقى أية مقترحات لزيادة كفاءة آليات الوصول للمحتاجين وتوصيل الدعم المطلوب لهم، واستمع في هذا الصدد للجهود التي يقوم بها الحضور كل في مجاله. 
 
في ختام اللقاء دعا القوني الفاعلين في هذا المجال للتواصل مع السفارة، مشيدا بروح التكاتف القائمة بين أبناء الجالية في ظل الظروف الراهنة، ووجه الشكر لكل من يسهم بجهده في تقديم العون للحالات المحتاجة، ومعربا عن ثقته في استمرار هذا التكاتف خلال الفترة المقبلة.

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