اليوم السابع
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الزراعة: لجان لمتابعة البطاطس والطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:00 ص
الزراعة: لجان لمتابعة البطاطس والطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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واصلت اللجان الفنية بوزارة  الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة  في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية  التابعة لقطاع الارشاد الزراعى، متابعتها  اليومية  على  زراعات البطاطس والطماطم  الصيفى  في مختلف المحافظات وإعطاء جميع الارشادات الفنية   والتوصيات حول طرق الرى والتسميد  والممارسات الجيدة لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق،  ومواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية الفترة الحالية.

وتقوم اللجان الفنية  بوزارة الزراعة ، من قبل إدارة الخضر الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية  ، وامراض النبات  ، ووقابة النبات ،  بالتواصل المباشر مع المزارعين كأحد أدوات وزارة الزراعة لتقديم خدماتها الإرشادية، كما  تقوم  بالمرور الميداني على الزراعات البستانية ومتابعة العمليات الزراعية خطوة بخطوة وحل جميع المشكلات لدى المزارعين لتحقيق إنتاج ذو جودة عالية كما وكيفا.

وقال  الدكتور علاء  البحراوى ، مدير عام إدارة  الخضر   بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل  الزراعية ،  في تصريحات  لـ  "اليوم  السابع  "،  إن  هناك لجان  لمتابعة زراعات البطاطس  والطماطم   للعروة الصيفى موسم 2020  بمختلف المحافظات   التي تزرع   المحصول   وإعطاء جميع الارشادات الفنية   والتوصيات حول طرق الرى والتسميد  والممارسات الجيدة  لمواجهة المناخ المتغير  والتقلبات الجوية   الفترة الحالية  .

كانت   الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية ،  من خلال  لجانها  المرورية   بمختلف   المحافظات  التي تزرع محصول البطاطس   الصيفى أوصت ببعض الإرشادات من خلال حلقة نقاشية تم فيها استعراض بعض التدابير الخاصة بمقاومة الإجهاد الناشئ عن الظروف الجوية الغير إعتيادية التى تتعرض لها البلاد فى هذه الفترة ومنها تنظيم عملية الرى  وتكون على الحامى بكميات قليلة  وعلى فترات متقاربة وإعطاء دفعة من نترات الكالسيوم .

وأوصت اللجنة ببرنامج رش مقترح لمقاومة الإجهاد ، (٤٠٠جم مستخلص طحالب+٥٠٠جم فولفيك+٥٠٠جم عناصر صغرى مخلبيةعاليةالمغنسيوم+٢٠سم سيتوكينين٤٪)/٢٠٠لترماء ، كما أوصت اللجنة ببرنامج مقترح لمقاومةأعفان الجذور بعد  هطول الأمطار (٤٠٠جم مون كت+٤٥٠جم توبسين.إم)مع ماء الرى للفدان.

 

 


زراعات البطاطس

المحاصيل البستانية

تسميد البطاطس

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