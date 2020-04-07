الزراعة تطهر مبنى الإذاعة بالشريفين وسط البلد للوقاية من كورونا

كتب عز النوبى

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتطهير مبنى الإذاعة التاريخى بشارع الشريفين بمنطقة وسط القاهرة هذا المبنى العريق الذى شهد أهم الأحداث التاريخية المصرية، حيث قامت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة اليوم بتطهير المبنى بالكامل باروقته والاستديوهات والمكاتب، بناء على التنسيق بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطهير المنشأت العامة للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ومديريات الطب البيطري في المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا ، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قامت الهيئة بتطهير مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا .

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وجة الشكر لوزير الزراعة ، وقال أن عملية التطهير بدأت من الدور الـ 28 واستغرقت أكثر من عشر ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق وأيضا جميع استديوهات الإذاعة والتليفزيون وكذلك الإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين ، والعيادات الطبية وكذلك المصاعد والممرات الرئيسية بالإضافة إلى مكاتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه الشكر الى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، لدورها في تطهير المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة من فيروس كورونا كما تلقى وزير الزراعة خطاب شكر من أسامة هيكل وزير الإعلام على دور وزارة الزراعة في تطهير المؤسسات الإعلامية حيث سبق وقامت بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامى بالكامل حوالي 70 استديو بالإضافة إلى مبنى وزارة الدولة للاعلام ومبنى ماسبيرو وأيضا المؤسسات الصحفية الأهرام والاخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط وروزاليوسف وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف منشأة حكومية

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تطهير المنشآت الحكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها في هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذي يجتاح العالم حاليا ، كما تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .



تطهير مبنى الإذاعة بالشريفين للوقاية من فيروس كورونا



تطهير مبنى الإذاعة بالشريفين للوقاية من فيروس كورونا