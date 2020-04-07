الرئيس الجزائرى يوجه التحية للأطباء بمناسبة اليوم العالمى للصحة

وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تحية تقدير وامتنان للأطباء ولكل أسرة قطاع الصحة فى الجزائر، بمناسبة اليوم العالمى للصحة.
وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم، ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك".
وأضاف "عاشت الجزائر واقفة.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".
الرئيس الجزائرى يوجه التحية للأطباء بمناسبة اليوم العالمى للصحةالثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:25 م
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تحية تقدير وامتنان للأطباء ولكل أسرة قطاع الصحة فى الجزائر، بمناسبة اليوم العالمى للصحة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر والإجمالى يرتفع لـ 1423الإثنين، 06 أبريل 2020 06:28 م
الرئيس الجزائرى السابق عبد القادر بن صالح يتبرع براتب شهر لمكافحة كوروناالإثنين، 06 أبريل 2020 03:02 م
كبار ضباط الجيش الجزائرى يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كوروناالإثنين، 06 أبريل 2020 02:45 م
الجزائر على رأس قائمة الدول العربية بعدد الوفيات جراء فيروس كوروناالإثنين، 06 أبريل 2020 12:14 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة