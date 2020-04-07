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الدفاع الروسىية: بناء 16 مستشفى عسكريا مهمة قومية وتتم حسب الجدول الزمنى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:53 م
الدفاع الروسىية: بناء 16 مستشفى عسكريا مهمة قومية وتتم حسب الجدول الزمنى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
كتب محمد عبد المجيد

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وصف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، بناء 16 مستشفى عسكريا بمهمة قومية، ويؤكد على إنشائها فى الموعد المحدد ودخولها الخدمة قبل 15 مايو المقبل، وقال الوزير الروسى، اليوم الثلاثاء، "أهم مهمة قومية نقوم بها حاليًا هى بناء وتشغيل 16 مركزًا طبيًا متعدد الوظائف فى المناطق العسكرية الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية، لهذا الغرض، خصصت وزارة الدفاع 8.8 مليار روبل "130 مليون دولار تقريبا".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، أكد شويجو على أن البناء يسير حسب الجدول الزمنى، وأن تشغيل المرافق سيتم من 20 أبريل إلى 15 مايو.
 
وكان شويجو أعلن، منتصف مارس الماضى، عن أن وزارة الدفاع الروسية تبنى 16 مركزا لمكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد فى روسيا حتى منتصف مايو المقبل.
 
وأشار شويجو، خلال جلسة الحكومة إلى أنه من المقرر القيام بالبناء على مرحلتين، المرحلة الأولى حتى 30 أبريل، وتشمل 8 مراكز فى عدد من الأقاليم الروسية، والانتهاء من المرحلة الثانية قبل 15 مايو ببناء 8 مراكز أخرى.
 
 

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