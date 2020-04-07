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الحكومة الفلسطينية: تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بالضفة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:43 ص
الحكومة الفلسطينية: تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بالضفة كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد فى الضفة الغربية، ليرتفع العدد إلى 259 حالة.

كانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في بلدة "بني نعيم" بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل.

وأضاف أن العمال الأربعة من بلدة "بنى نعيم" هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلى، لافتا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد.

 من جانب أخر صدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.


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فيروس كورونا

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